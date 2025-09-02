Ричмонд
В Оренбургской области от мусора очистили берега реки Урал

В уборках приняли участие более 450 человек всех возрастов.

Жители Оренбургского района приняли участие в акции «Бассейну Урала — чистые берега и добрососедство», организованной в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Акция нацелена на очистку прибрежных зон реки Урал от мусора. Это помогает предотвратить загрязнение водоема, сохранить биологическое разнообразие и повысить качество жизни людей.

Уборки проводились в течение августа. Так, в субботниках приняли участие жители Пригородного, Первомайского, Экспериментального, Дедуровского, Ивановского, Подгородне-Покровского, Нежинского, Караванного, Степановского, Чернореченского, Красноуральского сельсоветов. Также к ним присоединились главы муниципалитетов, представители советов депутатов и организаций. Всего в уборках приняли участие более 450 человек всех возрастов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.