В Якутске более 270 пациентов прошли обучение в Школе диабета

Обучение в Школе для пациентов с сахарным диабетом, которая работает в Якутской городской больнице № 3 при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в этом году прошли более 270 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
В этом году в школе провели 28 занятий. Обучение проводят врачи-эндокринологи. Они рассказывают пациентам об особенностях заболевания, методах диагностики и самоконтроля, принципах рационального питания. Также слушатели узнали о сахароснижающих препаратах. Кроме того, на занятиях им объяснили принципы инсулинотерапии, правила подсчета хлебных единиц, познакомили со способами адаптации лечения к индивидуальным условиям жизни и профилактикой осложнений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.