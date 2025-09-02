В Якутске более 270 пациентов прошли обучение в Школе диабета

Обучение в Школе для пациентов с сахарным диабетом, которая работает в Якутской городской больнице № 3 при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в этом году прошли более 270 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.