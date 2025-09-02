В Электростали осенью закончат благоустройство сквера «Защитникам неба»

Работы по обновлению сквера «Защитникам неба» в Электростали завершат в сентябре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Сквер посвящен бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка. Они защищали небо во время Великой Отечественной войны. На территории сквера установлен памятник-зенитка.
«Сейчас на территории прокладывают инженерные сети, которые обеспечат необходимыми коммуникациями все объекты сквера. Для оформления дорожек и площадок устанавливают бортовой камень. Кроме того, на площади сквера создают зеленую зону для отдыха и прогулок», — говорится в сообщении.
Также на территории появятся новые пешеходные и велодорожки, скамейки и урны. Еще специалисты модернизируют систему освещения и навигацию, установят камеры видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.