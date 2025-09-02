В Предгорном округе Ставрополья обновили две школы и детский сад

Два отремонтированные школы и детский сад открыли в День знаний в Предгорном округе Ставропольского края. Их модернизировали в соответствии с задачами нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья», сообщили в региональном правительстве.
В школах № 2 в станице Суворовской и № 21 в поселке Горном заменили инженерные коммуникации, провели внешнюю и внутреннюю отделку помещений. Для учреждений закупили современное оборудование, установили новое ограждение и обустроили досуговые зоны.
В станице Суворовской также открылся обновленный детский сад № 17. Специалисты отремонтировали само здание, а также благоустроили прилегающую территорию, детские игровые зоны и установили ограждение.
«Мы стремимся дать детям все возможности для всестороннего развития. Обновленные школы имеют музейные зоны, комнаты детских инициатив, компьютерные классы и мастерские. Особую гордость вызывает создание площадки для развития аграрных навыков, где ученики смогут получить практические знания», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.