Ремонт школы искусств в поселке Новый Торъял Марий Эл завершат к концу года

Капитальный ремонт детской школы искусств имени Э. Н. Сапаева в поселке городского типа Новый Торъял Республики Марий Эл завершат к концу года. Ее улучшают при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры, печати и по делам национальностей.
Здание построили в 1965 году. Его фасад и внутренние помещения уже давно нуждались в ремонте. Сейчас в школе искусств обучаются почти 140 воспитанников. Среди них не только местные ребята, но и дети из ближайших населенных пунктов.
Модернизация учреждения включает в себя ремонт крыши, замену дверей и напольных покрытий. Планируется обновить актовый зал, сцену, инженерные системы. На сегодняшний день заведение готово уже на 53,2%. В здании установили новые пластиковые окна и электрооборудование. Также специалисты улучшили кровлю. Сейчас они занимаются созданием вентилируемого фасада и кладкой керамогранитных плит.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.