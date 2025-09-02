В лесах Подмосковья улучшили противопожарные дороги

Протяженность этих дорог составляет 850 метров. Специалисты создали безопасные условия для быстрого доступа пожарных служб к водоемам и участкам леса, которые могут представлять опасность в случае возникновения огня. Они выровняли проезжую часть, если обнаруживали ямы, то засыпали их грунтом. Выполненные работы обеспечат свободный проезд всех видов автотранспорта, что позволит оперативно перевозить необходимые противопожарные грузы.