В лесах Подмосковья улучшили противопожарные дороги

Дороги, предназначенные для борьбы с лесными пожарами, улучшили недалеко от деревни Путятино в Сергиево-Посадском районе Московской области — в Алексеевском участковом лесничестве. Это соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Протяженность этих дорог составляет 850 метров. Специалисты создали безопасные условия для быстрого доступа пожарных служб к водоемам и участкам леса, которые могут представлять опасность в случае возникновения огня. Они выровняли проезжую часть, если обнаруживали ямы, то засыпали их грунтом. Выполненные работы обеспечат свободный проезд всех видов автотранспорта, что позволит оперативно перевозить необходимые противопожарные грузы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.