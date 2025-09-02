Зафиксировано резкое снижение осадков, питающих горные ледники Памира

«Из-за отсутствия данных и точных прогнозов для данного региона, мы пока не можем сказать, прошли ли ледники Памира “точку невозвращения”. Тем не менее, анализ данных наблюдений и все проведенные нами расчеты показывают, что примерно в 2018 году процессы в этих ледовых массивах резко изменились. Резкое снижение осадков оказало заметное влияние на поведение ледников и негативно сказалось на их стабильности», — заявил научный сотрудник ISTA Ахилл Жубертон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.