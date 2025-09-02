Ричмонд
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ

Конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет на ВЭФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн пройдет 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

«Международная научно-практическая конференция “Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы” пройдет 3 сентября, в стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.

К участию в конференции приглашены эксперты из России и зарубежных стран.

«На этот раз наша традиционная дискуссия посвящена урокам Второй мировой войны. Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники окончательно одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию», — цитирует пресс-служба председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Эксперты уделят внимание в том числе проблеме переосмысления итогов Второй мировой войны в разных странах, японской оккупации Малайи, научному сотрудничеству между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны и после ее окончания, опыту Второй мировой войны в контексте исторического образования в современной КНР и сохранению исторической памяти о войне в Японии и Монголии. Также 3 сентября откроется историко-документальная выставка «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы».

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

