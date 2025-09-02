Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ

Эксперты уделят внимание в том числе проблеме переосмысления итогов Второй мировой войны в разных странах, японской оккупации Малайи, научному сотрудничеству между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны и после ее окончания, опыту Второй мировой войны в контексте исторического образования в современной КНР и сохранению исторической памяти о войне в Японии и Монголии. Также 3 сентября откроется историко-документальная выставка «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы».