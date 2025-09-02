Санавиация Астраханской области эвакуировала более 100 человек за 2 месяца

В конце июля вертолет доставил в областную больницу двух мужчин из Ахтубинского и Черноярского районов с острыми тромбоэмболиями (закупорками кровеносного сосуда тромбами). Благодаря оперативной работе экипажа и медиков помощь была оказана своевременно. Помимо этого, санавиация транспортировала ребенка с осложненным аппендицитом, пациента со множественными травмами после ДТП, беременную женщину, а также новорожденного со стенозом желудка. Среди спасенных — 38 детей, 15 из них нет и года.