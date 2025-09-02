Санавиация Астраханской области эвакуировала более 100 человек за 2 месяца

Бригады санитарной авиации Астраханской области за последние два месяца эвакуировали 101 человека с жизнеугрожающими состояниями. Санавиация работает и развивается при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В конце июля вертолет доставил в областную больницу двух мужчин из Ахтубинского и Черноярского районов с острыми тромбоэмболиями (закупорками кровеносного сосуда тромбами). Благодаря оперативной работе экипажа и медиков помощь была оказана своевременно. Помимо этого, санавиация транспортировала ребенка с осложненным аппендицитом, пациента со множественными травмами после ДТП, беременную женщину, а также новорожденного со стенозом желудка. Среди спасенных — 38 детей, 15 из них нет и года.
Отметим, что служба санитарной авиации работает в круглосуточном режиме без выходных. Члены бригады оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь прямо на борту во время перелета.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.