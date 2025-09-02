Для жителей Нефтеюганска прошла выставка местных товаров и изделий

Традиционная выставка «Товары земли Нефтеюганской» прошла на площадке центра культурных и социальных программ «Империя» в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ее организовали для достижения показателей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Нефтеюганского района.
Мероприятие прошло 30 августа. Его посвятили 45-летию со дня образования Нефтеюганского района. Более 40 участников из поселков, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Уватского района, Алтайского края ярко оформили свои торговые палатки. Все желающие могли приобрести мясные, молочные, рыбные товары, соленья, овощи, орехи и ягоды, пушнину и сувенирные изделия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.