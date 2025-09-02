Фестиваль «Врата Великой степи» в Оренбурге собрал более 12 тысяч человек

Гостям представили десять исторических эпох — от кочевых племен до современности. Для посетителей работали лагеря сарматов и Древней Руси, площадки стрелецкого войска, испанской пехоты XVII века, салон XIX века, лагерь Русской императорской армии, экспозиции о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и современном военном опыте. На площадке исторических ремесел гости могли попробовать себя в гончарном и ювелирном деле, кузнечном мастерстве, работе со стеклом, кожей, а также потрудиться на каменной мельнице и станке для плетения канатов.