Фестиваль «Врата Великой степи» в Оренбурге собрал более 12 тысяч человек

Всероссийский исторический фестиваль «Врата Великой степи» прошел 30 и 31 августа в Оренбурге и был приурочен к празднованию Дня города. Его организовали при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Мероприятие стало одним из центральных событий культурной программы, объединив современный праздник и путешествие в прошлое. Основные локации фестиваля разместились на улице Советской, в парке «Салют Победа» и на аэродроме Кушкуль. В развлечениях приняли участие более 12 тыс. человек, из них свыше 8 тыс. изготовили сувениры своими руками на мастер-классах и ремесленных площадках.
Гостям представили десять исторических эпох — от кочевых племен до современности. Для посетителей работали лагеря сарматов и Древней Руси, площадки стрелецкого войска, испанской пехоты XVII века, салон XIX века, лагерь Русской императорской армии, экспозиции о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и современном военном опыте. На площадке исторических ремесел гости могли попробовать себя в гончарном и ювелирном деле, кузнечном мастерстве, работе со стеклом, кожей, а также потрудиться на каменной мельнице и станке для плетения канатов.
Зрители увидели турнир по историческому средневековому бою, в котором приняли участие бойцы из десяти регионов России и Казахстана. Также состоялись состязания по стрельбе из традиционного лука и первенство по спортивному мечу, где участвовали спортсмены от шести лет.
