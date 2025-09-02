В конце сентября в Тамбовскую область приедут лучшие механизаторы страны

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» состоится 24−26 сентября в Тамбовской области. Мероприятие проводится по нацпроекту «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
На конкурс планируют приехать 11 представителей профессии из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Владимирской, Астраханской, Ростовской областей, Пермского края и других субъектов — победителей конкурса в своих регионах. Тамбовскую область представит работник компании «Юго-Восточная агрогруппа» из Кирсановского округа Владимир Комаров.
Традиционно участники покажут свои профессиональные навыки в теоретическом и практическом испытаниях. Основная конкурсная площадка будет работать на базе Кирсановского аграрно-промышленного колледжа. Также в Тамбове планируются различные праздничные мероприятия, приуроченные к конкурсу.
«АПК Тамбовской области — один из самых динамично развивающихся сегментов, являющийся локомотивом развития экономики региона. Конкурс профмастерства дает возможность работникам оценить свои силы, показать знания и умения», — отметил министр труда и занятости населения области Михаил Филимонов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.