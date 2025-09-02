Ричмонд
В Госдуме объяснили, с чем связан «безвиз» в Китай для россиян

Разрешение на безвизовое посещение Китая для россиян — один из видов китайской дипломатии, который свидетельствует о стремлении к сотрудничеству. Об этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина рассказала журналистам, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Victor He/CC0

Парламентарий уточнила, что туристическая форма дипломатии считается самой действенной, так как работает на культурном уровне — помогает знакомить с культурой и ценностями страны, становится фундаментом взаимопонимания между народами, сообщает RTVI.

Школкина напомнила, что отношения между Россией и Китаем в последнее время активизировались, партнерские связи растут во всех сферах, в том числе в туристической.

«Нет ничего удивительного, что Китай ввел безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней. Полагаю, что эксперимент пройдет успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом», — уточнила депутат.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин для RTVI уточнил, что Китай уже входит в пятерку самых востребованных туристических направлений в России. Он предположил, что после введения безвизового режима популярность поездок в Китай увеличится еще на треть. Горин считает, что россиянам будут очень интересны туры в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Напомним, о тестовом «безвизе» для россиян со 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

