В Госдуме объяснили, с чем связан «безвиз» в Китай для россиян

Парламентарий уточнила, что туристическая форма дипломатии считается самой действенной, так как работает на культурном уровне — помогает знакомить с культурой и ценностями страны, становится фундаментом взаимопонимания между народами, сообщает RTVI.
Школкина напомнила, что отношения между Россией и Китаем в последнее время активизировались, партнерские связи растут во всех сферах, в том числе в туристической.
«Нет ничего удивительного, что Китай ввел безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней. Полагаю, что эксперимент пройдет успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом», — уточнила депутат.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин для RTVI уточнил, что Китай уже входит в пятерку самых востребованных туристических направлений в России. Он предположил, что после введения безвизового режима популярность поездок в Китай увеличится еще на треть. Горин считает, что россиянам будут очень интересны туры в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.