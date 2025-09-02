Разработана система автоматической диагностики эпилепсии по электроэнцефалографии

Чтобы определить у пациентов эпилепсию по электроэнцефалограмме, требуются часы записи активности головного мозга. Причем диагноз ставится только в случае, когда на ЭЭГ виден припадок. Однако в 30% случаев электрографически зафиксировать судорожную активность не удается, а периоды между приступами могут быть очень долгими. Поэтому ученые предложили использовать для оценки межсудорожную активность мозга.