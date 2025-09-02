В Рубцовске прошел первый фестиваль социальных предпринимателей

Мероприятие провели в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Фестиваль стал площадкой для поддержки и продвижения лучших практик предпринимателей, работающих в сфере дополнительного образования детей, присмотра за ними и оздоровления. Жители города познакомились с услугами 12 социальных предпринимателей региона. Также они приняли участие в программе фестиваля, которая включала более десяти полезных и активных площадок. Гостей мероприятия ждали сказочные герои, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступление детских творческих коллективов. Завершился фестиваль розыгрышем подарков за активное участие.