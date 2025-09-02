В Рубцовске прошел первый фестиваль социальных предпринимателей

Первый фестиваль социальных предпринимателей «БизнесСемьяДети» прошел 23 августа в формате семейного праздника в Рубцовске Алтайского края. Его организовали по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Мероприятие провели в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Фестиваль стал площадкой для поддержки и продвижения лучших практик предпринимателей, работающих в сфере дополнительного образования детей, присмотра за ними и оздоровления. Жители города познакомились с услугами 12 социальных предпринимателей региона. Также они приняли участие в программе фестиваля, которая включала более десяти полезных и активных площадок. Гостей мероприятия ждали сказочные герои, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступление детских творческих коллективов. Завершился фестиваль розыгрышем подарков за активное участие.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.