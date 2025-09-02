В Подмосковье открыли обновленную гимназию им. Подольских курсантов

Гимназия имени Подольских курсантов открылась после капитального ремонта в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Работы выполнили в том числе по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Учреждение расположено на проспекте 50 лет Октября. В ходе работ специалисты отремонтировали внутренние помещения, лестничные пролеты и санузлы. Они также установили новые двери и окна. Еще строители улучшили столовую, модернизировали системы видеонаблюдения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.