Начался прием заявок на участие в программе «Серебряный старт»

Прием заявок на участие в программе «Серебряный старт» начался для людей старшего поколения. Мероприятие проводят по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Минэкономразвития России.
«Демографические изменения определяют новые экономические реалии. Сегодня в мире насчитывается 600 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году их число достигнет 2,1 миллиарда. В России 43,8 миллиона граждан старше 55 лет — это 30% населения страны. При этом рынок труда испытывает дефицит в 2,2 миллиона специалистов, а к 2030 году эта цифра может увеличиться до 4 миллионов. В этих условиях “Серебряный старт” становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, компенсация дефицита кадров и создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Сама программа стартует 8 октября в 20 пилотных регионах. Среди них — Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Курская, Ленинградская, Омская, Псковская, Самарская, Саратовская, Томская, Тульская области, Красноярский край, Республики Алтай, Башкирия, Карелия, Крым, Марий Эл, Якутия, Кузбасс и Чувашская Республика.
Участников ждут образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности. Также для них будут проводить консультации, а авторы лучших бизнес-проектов смогут получить гранты. Подать заявку можно до 26 сентября 2025 года на официальном сайте программы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.