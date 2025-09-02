Начался прием заявок на участие в программе «Серебряный старт»

«Демографические изменения определяют новые экономические реалии. Сегодня в мире насчитывается 600 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году их число достигнет 2,1 миллиарда. В России 43,8 миллиона граждан старше 55 лет — это 30% населения страны. При этом рынок труда испытывает дефицит в 2,2 миллиона специалистов, а к 2030 году эта цифра может увеличиться до 4 миллионов. В этих условиях “Серебряный старт” становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, компенсация дефицита кадров и создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.