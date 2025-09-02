Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самочувствие россиян в августе 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в августе, ощущении счастья и тревоги, а также реализации целей на 2025 год.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 1—2 сентября. В опросе приняли участие свыше 3500 человек из более чем 50 регионов России.

Свое самочувствие в августе большинство респондентов (57%) оценили как среднее в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 23% чувствовали себя плохо испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 9% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 12% россиян в августе были полны сил, позитива и энергии.

Эмоции и источники радости

На эмоциональном уровне 54% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 50% тревогу. 38% чувствовали спокойствие и 20% радость.

Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (50%), прогулки (43%), просмотр фильмов, сериалов и видео (36%) и вкусную еду (35%).

Другими способами поднять настроение стали:

  • чтение книг 20%;
  • спорт и физическая активность 19%;
  • хобби и творчество 18%;
  • компьютерные/мобильные игры — 14%;
  • мероприятия и встречи 12%;
  • шопинг 9%;
  • социальные сети 9%;
  • саморазвитие и обучение 7%;
  • свой вариант указали 5% опрошенных. Чаще всего упоминали «работу на даче» и «отпуск».

Цели на 2025 год и их реализация

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 29% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 21%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время 8%, а 12% постоянно откладывают. 30% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.

Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (48%). Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 31%, стресс — 23%, слабая мотивация — 23%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 13%, прокрастинация — 10%. Свой ответ дали 8%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью только 15% россиян. 58% скорее довольны, чем нет, 22% скорее недовольны, и 6% абсолютно недовольны.

Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов, а 4% — абсолютно несчастливыми. 50% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 29% скорее счастливы, чем нет, 10% скорее несчастливы. Еще 2% затруднились ответить.

На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (79%), а также финансовая стабильность (71%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими 36%, внутренний баланс и гармония 27%, любимые занятия и хобби 17%, путешествия — 15%, карьера и самореализация 15%.

Тревога и методы борьбы с ней

Никогда не испытывают тревогу лишь 3% россиян. 11% тревожатся редко, 16% — постоянно, 34% — иногда, а 36% — часто.

31% респондентов отметили, что тревога сильно мешает в повседневной жизни, 51% — в некоторых ситуациях, 14% — практически не мешает. У 5% опрошенных тревога никак не влияет на их повседневную жизнь.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (65%), финансовые вопросы (57%) и ситуация в стране и мире (56%). Будущее и неопределенность беспокоит 46% респондентов, работа и карьера 26%, взаимоотношения с близкими и друзьями 17%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 11% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (51%) и общение с близкими и друзьями (46%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • прогулки 34%;
  • просмотр фильмов или сериалов 32%;
  • занятость на работе 24%;
  • хобби и творчество 22%;
  • спорт и физическая активность 22%;
  • чтение книг 17%;
  • прослушивание музыки 17%;
  • посещение мероприятий и встреч — 6%;
  • свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь» и «отсутствие способов борьбы с тревожностью»;
  • сокращение времени в соцсетях и Интернете 5%;
  • медитация или дыхательные практики 4%;
  • работа с психологом 2%.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.