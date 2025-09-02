Самочувствие россиян в августе 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Свое самочувствие в августе большинство респондентов (57%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 23% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 9% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 12% россиян в августе были полны сил, позитива и энергии.