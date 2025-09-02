Самочувствие россиян в августе 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Свое самочувствие в августе большинство респондентов (57%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 23% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 9% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 12% россиян в августе были полны сил, позитива и энергии.
Эмоции и источники радости
На эмоциональном уровне 54% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 50% — тревогу. 38% чувствовали спокойствие и 20% — радость.
Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (50%), прогулки (43%), просмотр фильмов, сериалов и видео (36%) и вкусную еду (35%).
Другими способами поднять настроение стали:
- чтение книг — 20%;
- спорт и физическая активность — 19%;
- хобби и творчество — 18%;
- компьютерные/мобильные игры — 14%;
- мероприятия и встречи — 12%;
- шопинг — 9%;
- социальные сети — 9%;
- саморазвитие и обучение — 7%;
- свой вариант указали 5% опрошенных. Чаще всего упоминали «работу на даче» и «отпуск».
Цели на 2025 год и их реализация
Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 29% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 21%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 8%, а 12% постоянно откладывают. 30% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.
Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (48%). Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 31%, стресс — 23%, слабая мотивация — 23%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 13%, прокрастинация — 10%. Свой ответ дали 8%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
Полностью довольны своей жизнью только 15% россиян. 58% скорее довольны, чем нет, 22% — скорее недовольны, и 6% абсолютно недовольны.
Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов, а 4% — абсолютно несчастливыми. 50% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 29% скорее счастливы, чем нет, 10% — скорее несчастливы. Еще 2% затруднились ответить.
На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (79%), а также финансовая стабильность (71%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 36%, внутренний баланс и гармония — 27%, любимые занятия и хобби — 17%, путешествия — 15%, карьера и самореализация — 15%.
Тревога и методы борьбы с ней
Никогда не испытывают тревогу лишь 3% россиян. 11% тревожатся редко, 16% — постоянно, 34% — иногда, а 36% — часто.
31% респондентов отметили, что тревога сильно мешает в повседневной жизни, 51% — в некоторых ситуациях, 14% — практически не мешает. У 5% опрошенных тревога никак не влияет на их повседневную жизнь.
Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (65%), финансовые вопросы (57%) и ситуация в стране и мире (56%). Будущее и неопределенность беспокоит 46% респондентов, работа и карьера — 26%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 17%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 11% опрошенных.
Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (51%) и общение с близкими и друзьями (46%).
Среди других способов респонденты отметили:
- прогулки — 34%;
- просмотр фильмов или сериалов — 32%;
- занятость на работе — 24%;
- хобби и творчество — 22%;
- спорт и физическая активность — 22%;
- чтение книг — 17%;
- прослушивание музыки — 17%;
- посещение мероприятий и встреч — 6%;
- свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь» и «отсутствие способов борьбы с тревожностью»;
- сокращение времени в соцсетях и Интернете — 5%;
- медитация или дыхательные практики — 4%;
- работа с психологом — 2%.
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.