В Госдуме предложили создать «зеленый коридор» для ввоза детских лекарств

Предлагается внести следующие изменения: для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний, вводится приоритетный порядок оформления — «зелёный коридор»; по таким лекарствам Минздрав обязан выдать заключение в срок до двух рабочих дней, а Федеральная таможенная служба — обеспечить их выпуск без задержек; перечень этих препаратов будет формироваться и ежеквартально обновляться Минздравом России.