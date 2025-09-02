В Госдуме предложили создать «зеленый коридор» для ввоза детских лекарств

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать «зеленый коридор» для ввоза детских лекарств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаю закрепить в постановлении правительства Российской Федерации № 853 (Об утверждении правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации) норму о введении “зелёного коридора” при ввозе детских лекарственных препаратов», — сказано в документе.
Также подчеркивается, что введение данной нормы позволит закрепить ускоренный и приоритетный порядок ввоза жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей, что устранит существующие административные барьеры, обеспечит своевременность терапии и станет дополнительной гарантией реализации конституционных прав ребёнка.
Предлагается внести следующие изменения: для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний, вводится приоритетный порядок оформления — «зелёный коридор»; по таким лекарствам Минздрав обязан выдать заключение в срок до двух рабочих дней, а Федеральная таможенная служба — обеспечить их выпуск без задержек; перечень этих препаратов будет формироваться и ежеквартально обновляться Минздравом России.
По мнению авторов инициативы, выделение особого приоритетного режима для поставок препаратов детского назначения является эффективным инструментом снижения рисков и предотвращения прерывания курсов терапии, особое значение инициатива имеет в условиях ограниченного числа производителей редких и орфанных препаратов.
«В силу высокой специфичности и дефицита таких средств любые задержки на стадии оформления и ввоза ведут к существенным социальным последствиям, включая угрозу утраты достигнутого терапевтического эффекта. Введение “зелёного коридора” позволит выстроить устойчивую и предсказуемую систему обеспечения детей необходимыми лекарствами независимо от сложности логистики и международной обстановки», — отмечается в документе.
Также прописано, что реализация предложенных поправок будет укреплять доверие граждан к системе здравоохранения и деятельности государства в целом, это станет показателем реальной социальной направленности государственной политики и действенной защиты интересов детей как наиболее уязвимой категории населения.
«Прошу министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотреть данное предложение и при согласии подготовить проект изменений в постановление правительства Российской Федерации № 853 в предложенной редакции», — говорится в документе. −0-