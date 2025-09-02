История мема про календарь и костры рябин, который сильнее времени

В 1993 году композитор Игорь Крутой и поэт Александр Николаев написали балладу о тяжелом расставании с любимой. Искали того, кто сможет передать нужную, «шансонную» интонацию. И выбор пал на Михаила Шуфутинского, который как раз вернулся из эмиграции в США и был на пике популярности. Песня «Третье сентября» вошла в его альбом «Гуляка» и быстро стала хитом. Никто и подумать не мог, во что это выльется лет через двадцать.