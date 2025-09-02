В День знаний в подмосковном Звенигороде открыли новую школу на 1100 мест

Новую школу на 1,1 тыс. мест открыли в микрорайоне Восточном в Звенигороде 1 сентября. Учебное заведение построили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В школе обустроили блоки начальной, основной и старшей школы, для учеников разместили учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал, столовую, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появились футбольное поле, беговые дорожки, зоны для отдыха, учебные и хозяйственные территории», — отметили в региональном министерстве строительного комплекса.
В школе ученики будут осваивать практические навыки по агрономии, медицине и компьютерной грамотности. Кроме того, им доступна площадка регионального конкурса «Профессионалы» по компетенции «Агрономия».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.