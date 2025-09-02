Последние новости к вечеру 2 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 сентября 2025 года.
Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
С 15 сентября Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом. Как сообщили в МИД КНР, визу не нужно будет получать, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
ВС России освободили Федоровку
Силами подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, ВС РФ также поразили шесть бригад ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково, Константиновки.
Путин сообщил, что обсуждал с Трампом варианты гарантий Киеву
Варианты обеспечения безопасности Украины обсуждались на встрече с президентом США в Анкоридже, заявил Владимир Путин в ходе беседы с премьером Словакии. По мнению российского лидера, «есть возможность найти консенсус» по этому вопросу.
Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече
Президенты РФ и Украины еще не готовы к встрече, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с ними. При этом президент Турции отметил, что «находит позитивными подходы» как Зеленского, так и Путина.
Суд приговорил экс-главу управления МО Оглоблина к 9 годам
Военный суд признал экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей.