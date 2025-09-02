Ричмонд
Последние новости к вечеру 2 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 сентября 2025 года.

Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян

Источник: Hanson Lu/CC0

С 15 сентября Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом. Как сообщили в МИД КНР, визу не нужно будет получать, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.

ВС России освободили Федоровку

Источник: РИА "Новости"

Силами подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, ВС РФ также поразили шесть бригад ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково, Константиновки.

Путин сообщил, что обсуждал с Трампом варианты гарантий Киеву

Источник: Пресс-служба Президента России

Варианты обеспечения безопасности Украины обсуждались на встрече с президентом США в Анкоридже, заявил Владимир Путин в ходе беседы с премьером Словакии. По мнению российского лидера, «есть возможность найти консенсус» по этому вопросу.

Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Источник: Пресс-служба Президента России

Президенты РФ и Украины еще не готовы к встрече, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с ними. При этом президент Турции отметил, что «находит позитивными подходы» как Зеленского, так и Путина.

Суд приговорил экс-главу управления МО Оглоблина к 9 годам

Источник: РИА "Новости"

Военный суд признал экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей.

