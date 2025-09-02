В больнице № 3 Перми открыли новое отделение медицинской реабилитации

Новое отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы открыли в городской клинической больнице № 3 Перми в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Процесс реабилитации в отделении будет определяться в индивидуальном порядке с учетом утраченных функций. Лечебное учреждение оснащено всем современным оборудованием для восстановления пациентов.
«Наше отделение рассчитано на 15 коек. Сформирована мультидисциплинарная реабилитационная команда, в нее входят врач физической и реабилитационной медицины, медицинский логопед, медицинский психолог, два инструктора-методиста лечебной физкультуры, социальный работник, а также реабилитационные медицинские и постовые сестры, массажисты. Появление реабилитационного отделения стационарного типа второго этапа — большой плюс для жителей Свердловского района Перми», — рассказала врач отделения Надежда Щербакова.
Напомним, в регионе организована трехэтапная система оказания медицинской реабилитации для детей и взрослых. Стационарная помощь на первом этапе взрослому населению осуществляется на базе 20 медицинских организаций. Также активно идет открытие реабилитационных отделений второго этапа и оснащение их необходимым оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.