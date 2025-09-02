В Горячем Ключе Краснодарского края открыли новую школу 1 сентября

«Пожалуй, самая приятная часть нашей работы — это открытие новых объектов. С 2021 года мы перерезали символическую красную ленточку десятки раз. Но сегодня на душе совершенно особые чувства, ведь мы открыли школу, которую так долго ждал весь город. Это не только самый амбициозный наш проект, самый дорогостоящий, но и самый долгожданный», — отметил на торжественной линейке глава города Сергей Белопольский.