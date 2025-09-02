В Горячем Ключе Краснодарского края открыли новую школу 1 сентября

Школу № 3 открыли на улице Ленина в городе Горячий Ключ Краснодарского края в День знаний. Образовательное учреждение построили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
«Пожалуй, самая приятная часть нашей работы — это открытие новых объектов. С 2021 года мы перерезали символическую красную ленточку десятки раз. Но сегодня на душе совершенно особые чувства, ведь мы открыли школу, которую так долго ждал весь город. Это не только самый амбициозный наш проект, самый дорогостоящий, но и самый долгожданный», — отметил на торжественной линейке глава города Сергей Белопольский.
В школе площадью почти 13 тыс. кв. м обустроили учебные кабинеты с современным оборудованием, актовый и спортивный залы, столовую, на прилегающей территории сделали футбольное поле. Также в учреждении внедрят интеллектуальный проект «Умная школа», который позволит автоматизировать управление жизненно важными системами школы и повысит уровень безопасности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.