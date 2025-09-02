На Дону врачи «Поезда здоровья» провели 40 тысяч приемов за 4 месяца

Врачи «Поезда здоровья» провели 40 тыс. приемов в Ростовской области за четыре месяца в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Команда мобильных медицинских комплексов выезжала в отдаленные районы и оказывала гражданам квалифицированную помощь рядом с домом. В состав бригады вошли врачи различных специальностей: кардиологи, нефрологи, офтальмологи, эндокринологи и другие. Такой широкий спектр специалистов позволяет проводить комплексное обследование населения, выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать необходимое лечение.
Например, с 19 по 22 августа врачи комплекса «Поезд здоровья» вели прием в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Обследования проводили более 40 областных специалистов, они приняли свыше 1,6 тыс. пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.