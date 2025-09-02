В Смоленской области до конца года обновят музейный комплекс «Гнездово»

Ремонтные работы в музейном комплексе «Гнездово» в Смоленской области завершат до конца года в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Благоустройство комплекса началось в 2024 году. В музее модернизировали инженерную инфраструктуру и лекционный зал. Также отремонтировали само здание и кассовый павильон, обустроили новые зоны отдыха, включая фольклорно-этнографическую территорию для проведения мастер-классов, палаточный лагерь и детскую площадку.
Сейчас идет следующий этап модернизации. Уже установлен небольшой комплекс из пяти домов для археологов и оборудован глэмпинг с подогревом. Для удобства туристов с детьми закуплены мебель и детские кроватки. Для обеспечения безопасности по периметру музея установлены камеры и ограждения. Также на территории комплекса планируют сделать освещение, оборудовать смотровую площадку на центральном городище, установить скамейки, урны и информационные стенды.
«“Гнездово” включает в себя отдельные поселения, городища и не менее 5 тысяч курганов, что делает его значимым для археологов со всей страны. Поручил все раскопки обозначить информационными щитами, чтобы люди могли видеть, что именно изучают специалисты и с какой целью. Завершение всех работ в музейном комплексе планируется в ноябре этого года», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
Музей-заповедник «Гнездово» — один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе, располагающийся в 12 км от областного центра. Комплекс любят посещать жители региона, а также он ежегодно привлекает тысячи туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.