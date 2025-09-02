В Смоленской области до конца года обновят музейный комплекс «Гнездово»

«“Гнездово” включает в себя отдельные поселения, городища и не менее 5 тысяч курганов, что делает его значимым для археологов со всей страны. Поручил все раскопки обозначить информационными щитами, чтобы люди могли видеть, что именно изучают специалисты и с какой целью. Завершение всех работ в музейном комплексе планируется в ноябре этого года», — отметил губернатор региона Василий Анохин.