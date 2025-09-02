В селе Березняк Татарстана открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли 29 августа в селе Березняк Кукморского района Республики Татарстан. Об этом сообщили в Кукморской центральной районной больнице.
Новый медпункт будет обслуживать более 370 человек. Он полностью оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной, неотложной и экстренной медицинской помощи, а также мебелью.
«В новом здании созданы все условия для оказания медицинской помощи. Здесь трудятся замечательный фельдшер высшей категории, с большим опытом Галина Семеновна и ее помощница», — отметил главный врач Кукморской больницы Вадим Рахматуллин.
Напомним, в Кукморском районе работают уже 22 модульных ФАПа. В планах открыть еще три медпункта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.