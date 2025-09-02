Лагерь волонтеров культуры в донской станице Вешенской посетили 50 человек

Региональный лагерь волонтеров культуры организовали 22−24 августа в станице Вешенской Шолоховского района Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками стали 50 представителей местных отделений движения «Волонтеры культуры», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Мероприятие было приурочено к 120-летию писателя Михаила Шолохова. Программа включала в себя работу экскурсионных площадок, мастер-классы от специалистов музея-заповедника М. А. Шолохова, выездное экологическое мероприятие, круглый стол. Завершился культурный лагерь литературно-этнографическим праздником «Кружилинские толоки».
«Не сомневаюсь, что это событие станет важным шагом в сохранении и популяризации культурных и исторических ценностей нашего региона. Ваша работа вдохновляет и объединяет людей, создавая пространство для обмена идеями и опытом», — обратилась к волонтерам министр культуры региона Анна Дмитриева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.