В Оренбурге прошла профильная смена по предпринимательству для подростков

В финале смены состоялась защита бизнес-проектов, которые создавали подростки. Победителем стала «Команда Дурова» со стартапом по созданию аксессуаров для обуви KIBITS, второе место заняла команда MORPH с проектом одежды-трансформера для молодежи, третье — команда «Тур улет» с авторскими туристическими маршрутами по региону. Все бизнес-идеи участников будут представлены на маркете местных брендов «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье», который пройдет 20−21 сентября на площади имени Ленина в Оренбурге.