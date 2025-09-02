В Оренбурге прошла профильная смена по предпринимательству для подростков

Недельная профильная смена для подростков «Большая игра 2.0: Начни путь в свой бизнес» прошла в Оренбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.
В течение семи дней участники учились работать в команде, презентовать идеи, создавать стартапы и защищать проекты. Каждый день эксперты и предприниматели региона проводили для них лекции и мастер-классы. Кроме того, в ходе смены прошел хакатон, где подростки отрабатывали навыки командной работы и использовали AI-инструменты для улучшения проектов.
В финале смены состоялась защита бизнес-проектов, которые создавали подростки. Победителем стала «Команда Дурова» со стартапом по созданию аксессуаров для обуви KIBITS, второе место заняла команда MORPH с проектом одежды-трансформера для молодежи, третье — команда «Тур улет» с авторскими туристическими маршрутами по региону. Все бизнес-идеи участников будут представлены на маркете местных брендов «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье», который пройдет 20−21 сентября на площади имени Ленина в Оренбурге.
«Смена “Большая игра” показывает, как современные подходы к обучению предпринимательству помогают подросткам развивать бизнес-мышление и получать реальные навыки. Мы увидели достойные проекты — от выращивания микрозелени до создания сувениров и туристических маршрутов. Все они могут быть реализованы и полезны в жизни», — рассказал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Владислав Летунов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.