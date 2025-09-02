Расчеты ученых РФ повысят стабильность полетов летательных аппаратов на Марсе

Как отмечают Шамин и другие исследователи, Марс обладает крайне разреженной атмосферой, плотность которой примерно в сто раз ниже, чем у ее аналога на Земле. Это кардинальным образом меняет то, как ведут себя летательные аппараты на Марсе, а также не позволяет использовать для разработки марсианских дронов уже сложившиеся интуитивные представления о полете, основанные на земном опыте. Это особенно важно при разработке процедур посадки, когда любая нестабильность может привести к катастрофе.