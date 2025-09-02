В подмосковном селе Ромашково открыли филиал центра Рошаля для всей семьи

«В новом клинико-диагностическом центре села Ромашкова уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и лор. К октябрю планируем расширить перечень оказываемой медпомощи почти до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья — и взрослые, и дети. Планируется, что в день здесь смогут принимать до 600 пациентов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.