В подмосковном селе Ромашково открыли филиал центра Рошаля для всей семьи

Филиал детского клинического центра имени Л. М. Рошаля открыли в селе Ромашково городского округа Одинцово в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В новом клинико-диагностическом центре села Ромашкова уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и лор. К октябрю планируем расширить перечень оказываемой медпомощи почти до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья — и взрослые, и дети. Планируется, что в день здесь смогут принимать до 600 пациентов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Филиал центра оснащен компьютерными томографами, УЗИ-аппаратами, видеоэндоскопическими стойками и другим диагностическим оборудованием. Также там организован стационар кратковременного пребывания для проведения малоинвазивных операций.
«В центре будут работать ведущие специалисты, в том числе профессора и доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Также планируется открыть центр компетенций для лечения сложных заболеваний», — отметила главный врач детского центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Получить медицинскую помощь в новом клинико-диагностическом центре можно бесплатно, по полису ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.