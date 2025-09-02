В городе Черемхово Иркутской области после ремонта открыли Дом молодежи

«В прошлом году мы отремонтировали только половину Дома молодежи, но уже тогда здесь началась активная жизнь, и уже сегодня с уверенностью можем говорить о том, что здание стало точкой притяжения для сотен горожан. Теперь, после полного завершения ремонта, возможностей стало еще больше. В распоряжении черемховской молодежи — целый кластер современных помещений… Это уже третий город, где мы открываем молодежные центры. В этом году также запускаем новое молодежное пространство в региональном центре психологической помощи и социальной реабилитации молодежи “Воля”. В планах — открытие домов молодежи в Усть-Куте и Ангарске», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.