В городе Черемхово Иркутской области после ремонта открыли Дом молодежи

Дом молодежи открыли в городе Черемхово Иркутской области после ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.
Ремонт в ранее неэксплуатируемом здании проводился в два этапа. В октябре 2024 года был запущен первый этаж, который сразу же стал популярной точкой притяжения молодежи города. В этом году работы завершили на втором этаже, что позволило значительно расширить площади и внедрить новые форматы работы.
«В прошлом году мы отремонтировали только половину Дома молодежи, но уже тогда здесь началась активная жизнь, и уже сегодня с уверенностью можем говорить о том, что здание стало точкой притяжения для сотен горожан. Теперь, после полного завершения ремонта, возможностей стало еще больше. В распоряжении черемховской молодежи — целый кластер современных помещений… Это уже третий город, где мы открываем молодежные центры. В этом году также запускаем новое молодежное пространство в региональном центре психологической помощи и социальной реабилитации молодежи “Воля”. В планах — открытие домов молодежи в Усть-Куте и Ангарске», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
На втором этаже здания появились новые современные пространства для организации досуговых, образовательных и просветительских программ. Среди них — подкаст-студия и медиалаборатория для записи контента, театральная студия, выставочный зал, киберспортивная и фиджитал-зоны, коворкинг. Все пространства оборудованы современной мебелью и необходимой техникой. Помимо внутренних работ был полностью обновлен фасад здания, что придало ему современный вид.
Отметим, за первый год работы Дома молодежи на первом этаже было проведено более 100 мероприятий, которые посетили свыше 11 тыс. человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.