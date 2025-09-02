Астроном Кошман: наблюдение Луны в городах России будет зависеть от погоды

Затмение будет наблюдаться 7 сентября с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты (с 20:31 мск до 21:53 мск). Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск. Явление будет видно в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолея.