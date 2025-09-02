В Нижнем Тагиле отремонтируют филармонию

«Подготовка к открытию 31-го филармонического сезона в рамках проекта “Мировые звезды в Нижнем Тагиле” идет без остановки. Он стартует 9 сентября концертом оркестра “Демидов-камерата”. Уверен, что этот филармонический сезон порадует тагильчан не только другими не менее яркими выступлениями, но и значительно возросшим уровнем комфорта», — подчеркнул Цветков.