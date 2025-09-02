Ричмонд
В Нижнем Тагиле отремонтируют филармонию

Специалисты обновят концертный зал, коридоры и грим-уборные артистов.

Ремонт городской филармонии начался в Нижнем Тагиле при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в местной администрации.

Концертный зал, коридоры и грим-уборные артистов оснастят современной системой вентиляции и кондиционирования, также в филармонии заменят системы оповещения и противопожарной защиты. По графику к установке вентиляционного оборудования специалисты приступят в середине сентября. Весь объем работ и тестирование систем планируют завершить до конца ноября.

Директор филармонии Сергей Цветков отметил, что репетиционному процессу строительные работы не мешают.

«Подготовка к открытию 31-го филармонического сезона в рамках проекта “Мировые звезды в Нижнем Тагиле” идет без остановки. Он стартует 9 сентября концертом оркестра “Демидов-камерата”. Уверен, что этот филармонический сезон порадует тагильчан не только другими не менее яркими выступлениями, но и значительно возросшим уровнем комфорта», — подчеркнул Цветков.

Кроме того, в дальнейшем в филармонии планируют отремонтировать зрительный зал, заменить световое и звуковое оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.