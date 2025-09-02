В Тюменской области часть трассы до Екатеринбурга обновят раньше срока

Ремонт трех участков автомобильной дороги «Подъезд к Тюмени» трассы Екатеринбург — Тюмень планируют завершить раньше срока. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Всего будет отремонтировано 38 тысяч квадратных метров покрытия. На всей площади уже произведено фрезерование и уложен выравнивающий слой. На площади более 20 тысяч квадратных метров уложен верхний слой. После этого будет нанесена разметка», — сообщил заместитель начальника отдела регионального управления автомобильных дорог Константин Никитин.
Ремонт проводят на участках от обхода города Тюмени до границ строительства новой развязки по Московскому тракту, затем до объекта «Разворотные петли» в районе деревни Дербыши и до перекрестка с улицей Плодовой. Общая протяженность отрезков составляет 2 километра.
По контракту работы должны быть завершены 15 октября 2025 года, но дорожники намерены справиться со всем объемом раньше.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.