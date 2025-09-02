В Свердловской области состоится литературный конкурс «СТИХИйная осень»

Литературный конкурс «СТИХИйная осень» пройдет в Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Прием заявок на участие ведется до 20 сентября, сообщили в администрации Верхнего Тагила.
Конкурс проводится с целью популяризации литературы и поэзии, выявления талантливых авторов и чтецов среди молодежи региона. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в области. Для этого нужно подготовить видеовизитку с рассказом о себе и прочтением стихотворения, с которым участник планирует выступить в финале.
Заявки принимаются через систему «Молодежь России», затем члены жюри оценят видеовизитки и выберут лучшие. Финал мероприятия планируют провести с 1 по 7 октября в очном формате, место будет объявлено дополнительно. Программа итогового мероприятия конкурса будет включать публичное чтение стихотворений по номинациям и встречи с деятелями литературы и театрального искусства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.