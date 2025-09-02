В Свердловской области состоится литературный конкурс «СТИХИйная осень»

Конкурс проводится с целью популяризации литературы и поэзии, выявления талантливых авторов и чтецов среди молодежи региона. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в области. Для этого нужно подготовить видеовизитку с рассказом о себе и прочтением стихотворения, с которым участник планирует выступить в финале.