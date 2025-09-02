Музыкальная школа Тимашевска в Краснодарском крае получила новый автобус

Новый современный автобус поступил в детскую музыкальную школу города Тимашевска Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Тимашевского района.
«Это невероятное событие открывает новые горизонты для наших учеников и преподавателей. Теперь наши юные музыканты с легкостью будут путешествовать на конкурсы, концерты и мастер-классы», — отметил начальник отдела культуры районной администрации Олег Осиев.
По словам директора детской музыкальной школы Татьяны Макридиной, транспорт необходим для регулярных поездок, перевозки музыкальных инструментов и оборудования юных музыкантов. Всего в школе обучаются более 600 человек.
Отметим, в преддверии нового учебного года учреждения культуры Кубани получили 11 новых автобусов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.