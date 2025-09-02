Вуди Аллен решил снять фильм с Дональдом Трампом

«Моим единственным желанием было бы снять его. Если бы он позволил мне снять его сейчас, когда он президент, думаю, я был бы действительно способен на чудеса», — пообещал Аллен.
Известно, что культовый постановщик снимал Трампа в фильме «Знаменитость», вышедшем в прокат в 1998 году. В нем политик и бизнесмен играет самого себя. По словам Аллена, с ним было приятно работать, он оказался очень хорошим актером.
Ранее стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино. Постановщик принимал участие в мероприятии в онлайн-формате.