В Белгородской области прошла акция «Собери ребенка в школу»

Дети из многодетных и малообеспеченных семей получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и товары для творчества.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Собери ребенка в школу» состоялась накануне 1 сентября в Борисовском районе Белгородской области. Мероприятие провели в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.

Всего было сформировано 142 школьных набора. В каждый из них входят рюкзак, канцелярские принадлежности и товары для творчества. Специалисты социальных служб лично вручили готовые комплекты школьникам, чтобы каждый ребенок почувствовал праздник в День знаний и был готов к новому учебному году. Помощь направили детям многодетных и малообеспеченных родителей, а также ребятам из семей, проживающих во временных пунктах размещения, пострадавших от обстрелов, и участников СВО.

Организаторами стали управление соцзащиты населения администрации Борисовского района и комплексный центр социального обслуживания населения. Свой вклад также внесли Белгородское отделение Российского Красного Креста, благотворительный фонд «Ведлер» и депутат Государственной Думы Никита Румянцев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.