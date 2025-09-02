В Белгородской области прошла акция «Собери ребенка в школу»

Всего было сформировано 142 школьных набора. В каждый из них входят рюкзак, канцелярские принадлежности и товары для творчества. Специалисты социальных служб лично вручили готовые комплекты школьникам, чтобы каждый ребенок почувствовал праздник в День знаний и был готов к новому учебному году. Помощь направили детям многодетных и малообеспеченных родителей, а также ребятам из семей, проживающих во временных пунктах размещения, пострадавших от обстрелов, и участников СВО.