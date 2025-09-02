Сельчане Орловской области прошли обследование на передвижном маммографе

Передвижной маммографический комплекс Ливенской центральной районной больницы Орловской области побывал в районах региона. Местные жительницы смогли пройти обследования в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
К примеру, в августе специалисты с помощью маммографа провели обследования в селах Круглом, Норовка и других. Такие выезды мобильных медицинских бригад помогают женщинам своевременно выявлять патологии и проходить раннюю диагностику. Напомним, такое обследование доступно пациентам старше 18 лет. Диспансеризацию, включающую более широкий спектр обследований, люди в возрасте 18−39 лет могут пройти раз в три года, а начиная с 40 лет делать это нужно ежегодно.
Жители отмечают, что из-за домашних хлопот у них не всегда получается вовремя пройти обследование в городе. А благодаря передвижному кабинету много женщин могут делать это регулярно. Уточняется, что выезды мобильных медицинских бригад продолжатся.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.