Сельчане Орловской области прошли обследование на передвижном маммографе

К примеру, в августе специалисты с помощью маммографа провели обследования в селах Круглом, Норовка и других. Такие выезды мобильных медицинских бригад помогают женщинам своевременно выявлять патологии и проходить раннюю диагностику. Напомним, такое обследование доступно пациентам старше 18 лет. Диспансеризацию, включающую более широкий спектр обследований, люди в возрасте 18−39 лет могут пройти раз в три года, а начиная с 40 лет делать это нужно ежегодно.