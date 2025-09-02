В Тюмени пройдет градостроительный форум

Тюменский градостроительный форум состоится 6−7 ноября, сообщили в главном управлении строительства региона. Основной фокус предстоящего мероприятия будет направлен на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Деловая программа составлена из пяти треков: «Стратегии и партнерства», «Технологии и ресурсы», «Отрасли и инфраструктура», «Архитектура и урбанистика», «Инвестиции и управление». Ожидается около тысячи участников. Подробно о концепции предстоящего события можно узнать на официальном сайте.
На форуме запланированы пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы. Также пройдут исторические и урбан-туры. Будет работать экспозиционная зона партнеров мероприятия и не только. На площадках форума обсудят развитие региональной транспортной системы, вопросы градостроительства, импортозамещения в оборудовании и материалах. Темами также станут применение искусственного интеллекта в строительной отрасли, зеленые стандарты качества, кадры для отрасли и др.
«Тюменский градостроительный форум — это отраслевая площадка, где национальные приоритеты трансформируются в конкретные инфраструктурные решения. Ежегодно он собирает сотни участников из разных уголков нашей страны. Мы обмениваемся опытом и лучшими практиками. Это позволяет нам развиваться, добиваться больших результатов, достигать поставленных целей», — отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.