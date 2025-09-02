В Тюмени пройдет градостроительный форум

На форуме запланированы пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы. Также пройдут исторические и урбан-туры. Будет работать экспозиционная зона партнеров мероприятия и не только. На площадках форума обсудят развитие региональной транспортной системы, вопросы градостроительства, импортозамещения в оборудовании и материалах. Темами также станут применение искусственного интеллекта в строительной отрасли, зеленые стандарты качества, кадры для отрасли и др.