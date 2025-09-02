Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени пройдет градостроительный форум

На нем ожидается около тысячи участников.

Источник: Национальные проекты России

Тюменский градостроительный форум состоится 6−7 ноября, сообщили в главном управлении строительства региона. Основной фокус предстоящего мероприятия будет направлен на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Деловая программа составлена из пяти треков: «Стратегии и партнерства», «Технологии и ресурсы», «Отрасли и инфраструктура», «Архитектура и урбанистика», «Инвестиции и управление». Ожидается около тысячи участников. Подробно о концепции предстоящего события можно узнать на официальном сайте.

На форуме запланированы пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы. Также пройдут исторические и урбан-туры. Будет работать экспозиционная зона партнеров мероприятия и не только. На площадках форума обсудят развитие региональной транспортной системы, вопросы градостроительства, импортозамещения в оборудовании и материалах. Темами также станут применение искусственного интеллекта в строительной отрасли, зеленые стандарты качества, кадры для отрасли и др.

«Тюменский градостроительный форум — это отраслевая площадка, где национальные приоритеты трансформируются в конкретные инфраструктурные решения. Ежегодно он собирает сотни участников из разных уголков нашей страны. Мы обмениваемся опытом и лучшими практиками. Это позволяет нам развиваться, добиваться больших результатов, достигать поставленных целей», — отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.