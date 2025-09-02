В Новгороде нашли способ повысить качество российского льна

«Лен-долгунец для России — прядильная культура стратегического назначения. Это практически единственное растительное сырье для текстильной промышленности, которое можно выращивать в нашей стране в крупных объемах. При этом у льняной отрасли в России есть ряд проблем. Сейчас мы видим низкую урожайность и качество тресты — льняная солома, прошедшая первичную обработку, сырье для изготовления льноволокна. Страдает и качество получаемого волокна — в последние годы средний номер длинного волокна, производимого отечественными заводами, — от 9,3 до 10. А текстильная промышленность нуждается в волокне № 12 и выше. Для возрождения и устойчивого развития льноводства необходимо существенно улучшить качество льносырья и снизить его себестоимость за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий», — пояснил Павлов.