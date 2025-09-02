В Самарской области школьники поучаствовали в благотворительной экоакции

Юбилейная Всероссийская благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй», организованная по национальному проекту «Молодежь и дети», состоялась 29 августа на набережной Жигулевска. Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Инициаторами выступили Жигулевская ГЭС и Дом молодежных организаций. Эта акция стала для молодых людей отличной возможностью не только обсудить экологические проблемы, но и внести реальный вклад в сохранение природы родного края.
Мероприятие проходит в Жигулевске уже 20 лет подряд. В этом году его участниками стал 121 человек: дети из молодежных объединений, представители городской общественности и активные жители города. За два часа волонтеры навели порядок на береговой линии набережной Волги и собрали 160 мешков мусора.
После уборки ребята увлеченно рисовали плакаты, посвященные заботе об окружающем мире. После подведения итогов все получили сувениры с символикой акции, благодарственные письма и угостились вкусной пиццей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.