В Самарской области школьники поучаствовали в благотворительной экоакции

Мероприятие проходит в Жигулевске уже 20 лет подряд. В этом году его участниками стал 121 человек: дети из молодежных объединений, представители городской общественности и активные жители города. За два часа волонтеры навели порядок на береговой линии набережной Волги и собрали 160 мешков мусора.