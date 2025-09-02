В Кимовском районе Тульской области завершилась акция «Добровольцы — детям»

Акция «Добровольцы — детям» проходила с 1 апреля по 31 августа в Кимовском районе Тульской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Целью инициативы является вовлечение ребят в добровольческую деятельность для поддержки сверстников, находящихся в трудных жизненных ситуациях, а также реализация детских добровольческих инициатив. Так, волонтеры Победы Кимовского района организовали для ребят из Донской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, экскурсию по объекту культурного наследия — Братской могиле № 2. Участники мероприятия увидели стелу, мемориал погибших воинов, часовню и аллею Героев.
Кроме того, волонтеры центра внешкольной работы организовали праздник, посвященный Светлому Христову Воскресенью. Дети отгадывали загадки, украшали яйца и знакомились с традициями празднования Пасхи в разных странах.
Добровольцы отряда «Волонтеры культуры» провели литературное мероприятие для детей в Школьном сквере Кимовска. Ребята поучаствовали в конкурсах и викторинах. А на вечере мужества, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, добровольцы рассказали о трагических событиях тех лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.