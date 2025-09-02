Во Владимире наградили более 190 победителей конкурса «Трудовое лето»

На конкурсе лучшими работодателями признали более 30 организаций. В номинациях «Лучший работник» и «Лучший трудовой отряд» награды получили 146 подростков из всех муниципалитетов области. Они трудились в сфере образования, на производстве, сажали цветы, благоустраивали территории, помогали с ремонтом школ. Также в номинации «Лучший наставник для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» награды получили 13 специалистов.