Во Владимире наградили более 190 победителей конкурса «Трудовое лето»

Более 190 победителей регионального конкурса «Трудовое лето — 2025» наградили во Владимире, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
На конкурсе лучшими работодателями признали более 30 организаций. В номинациях «Лучший работник» и «Лучший трудовой отряд» награды получили 146 подростков из всех муниципалитетов области. Они трудились в сфере образования, на производстве, сажали цветы, благоустраивали территории, помогали с ремонтом школ. Также в номинации «Лучший наставник для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» награды получили 13 специалистов.
Кроме того, в этом году по итогам трудового лета была отмечена работа сотрудников службы занятости, которые находят работу, помогают собрать документы и организуют встречи с работодателями. В номинации «Лучший филиал центра занятости населения Владимирской области» вручены награды Вязниковскому, Гусь-Хрустальному, Ковровскому, Судогодскому и Юрьев-Польскому филиалам кадрового центра «Работа России». Всем победителям вручили благодарственные письма и памятные подарки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.