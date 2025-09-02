Ричмонд
В Тульской области завершен ремонт дороги Голодское — Суворов — Одоев

По ней курсируют общественный транспорт и школьные автобусы.

Ремонт автодороги Голодское — Суворов — Одоев завершен, сообщили в «Тулаавтодоре». Работы провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На участке протяженностью более 6 км полностью обновили дорожное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили съезды и остановочные площадки, нанесли разметку. Работы на объекте начались в апреле и завершились в августе текущего года.

Уточним, что дорога имеет социально важное значение для жителей района. По ней курсируют общественный транспорт и школьные автобусы. С помощью этой трассы также обеспечивается транспортная связь между районом и областным центром. Еще дорога соединяет Тульскую и Калужскую области и примыкает к автодороге Тула — Белев, которая входит в опорную сеть и пролегает по четырем районам региона.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 40 автомобильных дорог общей протяженностью более 125 км. На данный момент на 22 объектах работы завершены. В их числе 9 региональных дорог и 13 местных. На остальных 18 объектах работы ведутся в соответствии с графиками.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.