В Тульской области завершен ремонт дороги Голодское — Суворов — Одоев

Уточним, что дорога имеет социально важное значение для жителей района. По ней курсируют общественный транспорт и школьные автобусы. С помощью этой трассы также обеспечивается транспортная связь между районом и областным центром. Еще дорога соединяет Тульскую и Калужскую области и примыкает к автодороге Тула — Белев, которая входит в опорную сеть и пролегает по четырем районам региона.