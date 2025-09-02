Доярки из Владимирской области стали лучшими в профессии

Так, в номинации «Женщины со стажем в профессии до 8 лет» равных не оказалось Марии Михайловой. Представительница Владимирской области набрала 98,2 балла. Еще один лидер — Надежда Баранова. В ее копилке — 97,3 балла. Она одержала победу в категории «Женщины со стажем в профессии от 8 до 17 лет».