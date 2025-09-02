Доярки из Владимирской области стали лучшими в профессии

Награждение победителей 29-го Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», состоялось 28 августа в Суздале. Представительницы Владимирской области особенно отличились, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Так, в номинации «Женщины со стажем в профессии до 8 лет» равных не оказалось Марии Михайловой. Представительница Владимирской области набрала 98,2 балла. Еще один лидер — Надежда Баранова. В ее копилке — 97,3 балла. Она одержала победу в категории «Женщины со стажем в профессии от 8 до 17 лет».
Всего в конкурсе приняли участие 58 специалистов из 49 регионов страны. Задания были ориентированы и на теорию, и на практику. Состязания проходили на территории двух районов — Юрьев-Польского и Суздальского.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.