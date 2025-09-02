В четырех детских садах Сочи создадут новые пространства для воспитанников

К концу года в детском саду № 28 будет благоустроена территория для детей с ограниченными возможностями здоровья, в детском саду № 69 отремонтирован и оснащен музыкальный зал. В детском саду № 76 появится многофункциональное пространство для всестороннего развития детей и реализации дополнительных образовательных программ, а в детсаду № 34 создадут интерактивную образовательную среду для патриотического воспитания дошкольников.