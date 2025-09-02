В четырех детских садах Сочи создадут новые пространства для воспитанников

Новые современные пространства для воспитанников появятся в четырех детских садах Сочи до конца года, сообщили в городской администрации. Улучшение образовательной среды соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Обновление стало возможным благодаря участию дошкольных учреждений в городском конкурсе инициативного бюджетирования. Всего было представлено 20 проектов от инициативных групп детских садов. Работы в заведениях, чьи проекты победили в конкурсе, стартовали во время летних каникул.
К концу года в детском саду № 28 будет благоустроена территория для детей с ограниченными возможностями здоровья, в детском саду № 69 отремонтирован и оснащен музыкальный зал. В детском саду № 76 появится многофункциональное пространство для всестороннего развития детей и реализации дополнительных образовательных программ, а в детсаду № 34 создадут интерактивную образовательную среду для патриотического воспитания дошкольников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.