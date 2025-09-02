«Я отмечен Гафтом»: Ярмольник выступил на вечере памяти великого артиста

Леонид Ярмольник приехал в театр «Современник» в день памяти Валентина Гафта, которому 2 сентября могло бы исполниться 90 лет. «Есть люди, отмеченные Богом, а есть отмеченные Гафтом», — с иронией сказал артист. Ярмольник назвал это лучшим званием, после которого ему не нужны звания народного или заслуженного артиста. Продолжил выступление Леонид Исаакович в полушутливом тоне, даже когда речь шла о смерти. «Я пять лет не могу дозвониться Гафту, остается надеяться на личную встречу», — сказал Ярмольник, прочитавший также две эпиграммы Гафта, обращенные к нему.