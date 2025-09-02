Как «потерялся» День Победы № 2 — в СССР праздник по случаю капитуляции Японии отметили всего дважды

День Победы № 1 и День Победы № 2. Об одном, который отмечается 9 мая, помнят все. Другой, связанный с разгромом милитаристской Японии, ярко блеснув 80 лет назад, уже вскоре оказался практически стерт, вычеркнут из жизни жителей нашей страны и лишь не так давно вновь возродился, хотя и не в изначально задуманных масштабах. Торжества по случаю события, которое подвело черту под самой страшной в истории войной, — пожалуй, наиболее удивительный праздник, отмечаемый разными странами в разные дни.
Четыре праздничные даты.
Начнем с констатации исторического факта.
2 сентября 1945 года в 9.02 по местному времени (а в Москве — 3.02) на борту американского линкора «Миссури», стоявшего в Токийском заливе, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Под документом, утверждавшим окончание последнего вооруженного противостояния Второй мировой, поставили свои подписи высокопоставленные лица Страны восходящего солнца — министр иностранных дел Мамору Сигемицу, начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу. Со стороны государств, которые находились на тот момент в состоянии войны с японскими милитаристами, завизировали столь важный документ американские генерал и адмирал — Дуглас Макартур (главнокомандующий союзными армиями) и Честер Нимиц, генерал-лейтенант Кузьма Деревенко — представитель Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе союзных войск на Тихом океане, британский адмирал Брюс Фрейзер, китайский генерал Су Юнчан, а также уполномоченные лица от Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.
Так Вторая мировая ушла в историю. Она продолжалась 6 лет и один день — с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945-го. Однако праздник в честь победы над оплотом гитлеровской коалиции на Дальнем Востоке — милитаристской Японией разные государства стали отмечать в разные дни.
В США празднуют Victory over Japan Day 2 сентября — в день подписания Акта о капитуляции.
В Англии «красным днем календаря» стало 14 августа. Ведь именно тогда (из-за разницы в часовых поясах на Японских островах уже наступило 15 августа) токийское радио передало в эфир заявление императора Хирохито о капитуляции его страны. Что не помешало, однако, многим подразделениям и гарнизонам островов продолжить ожесточенное сопротивление.
Для жителей КНР праздник наступает 3 сентября: День победы над милитаристской Японией.
А в Северной и Южной Корее с 1949 года 15 августа отмечают день освобождения полуострова от колониального господства Японии. Причем у северян он именуется в переводе на русский Днем освобождения Родины, а у южан — Праздником возвращения света.
В Австралии и Новой Зеландии победу над Японией отмечают тоже 15 августа (именно в этот день летом 1945-го жители обеих стран услышали по радио о заявлении Хирохито).
Что касается самой виновницы — Японии, там 15 августа привычно называют Днем памяти окончания войны. Впрочем, с 1982 года узаконена иная официальная формулировка: День траура по погибшим и мольбы за мир.
В СССР для празднования знаменательной виктории над последним союзником ненавистного Гитлера изначально выбрали 3 сентября.
О том, что Япония капитулировала, стало известно еще накануне. 2 сентября в 14.30 Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу. (Как писали в газетах, «люди, идущие в это время по улицам, застыли у репродукторов».) Вслед за тем Президиум Верховного Совета СССР принял указ: «В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией. 3 сентября считать нерабочим днем. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. Москва, Кремль. 2 сентября 1945 г.».
Этот документ был опубликован в газетах на следующий день. А рядом на первых полосах напечатали «Обращение тов. И. В. Сталина к народу»:
"Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций Япония признала себя побежденной и сложила оружие. …Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире.
Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей родины! Слава нашему великому народу. Народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть здравствует и процветает наша Родина!".
Война осталась за порогом.
Праздник, к тому же щедро объявленный из Кремля нерабочим днем, оказался для многих неожиданностью. По воспоминаниям тогдашних жителей Москвы, все организовывалось экспромтом. Некоторые служащие, например, не сразу узнали, что 3-е число, понедельник, вдруг стало выходным. «Мама рассказывала, что, придя утром к положенному часу в свой институт, удивилась запертым дверям. На стук вышел дежурный вахтер и с улыбкой произнес: “Ступайте домой. Нынче Сталин нерабочий день объявил по случаю победы над Японией”.
Впрочем, для других появление новой «красной даты» за считаные часы до ее наступления обернулось настоящим авралом. Срочно организовывали торжественные мероприятия, праздничные гуляния…
Свое громкое слово должны были сказать и военные. Вечером 3 сентября над столицей прогремел праздничный салют — 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
Некоторые подробности о том, как отмечали тогда праздник, можно узнать, пролистав старые газетные подшивки. Вот, например, «Известия» от 4 сентября 1945 г.:
«В День Победы площади и центральные улицы Москвы были переполнены ликующим народом. Десятки тысяч трудящихся собрались на Красной площади. На площадях имени Свердлова, Пушкина, Маяковского, Манежной тысячи москвичей слушали произведения любимых писателей, поэтов».
«Владивосток ярко иллюминирован. На улицах все время слышны песни. В парках царит веселье. Вместе с населением города празднуют победу экипажи кораблей, отличившихся в боях против самураев. Далеко за полночь продолжились во Владивостоке торжества по случаю знаменательной, исторической победы».
«Под бурные аплодисменты участники общегородского митинга в Риге послали приветственное письмо генералиссимусу И. В. Сталину. Посланы также приветствия маршалу Советского Союза тов. Василевскому (главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке. — А. Д.) и адмиралу тов. Юмашеву (командующему Тихоокеанским флотом. — А. Д.). Вечером после митинга на площади состоялся торжественный концерт».
Не остались в стороне от праздничных торжеств деятели искусства. В еженедельнике «Советское искусство» появилась заметка Дмитрия Шостаковича. Знаменитый композитор выразил радость по поводу окончания войны и возвращения многих к творческому труду, когда «пальцы скрипача, сжимавшие автомат, снова касаются послушных, певучих струн скрипки».
Были опубликованы стихи некоторых известных поэтов, посвященные окончанию войны (конечно, по правилам того времени в них часто упоминался «главный творец Победы»).
«…Еще теплы стволы орудий/И кровь не всю впитал песок,/Но мир настал. Вздохните, люди,/Переступив войны порог» (А. Твардовский, «В час мира»).
«…Хвала тебе, не знающий преград,/Достойный сын народа-исполина,/Неутомимый сталинский солдат,/Прошедший от Берлина до Харбина!» (М. Матусовский, «Солнце на Востоке»).
«…Вслед за гадюкою немецкою/Японский побежден дракон./Привет вам, воины советские,/Герои сталинских времен!» (В. Лебедев-Кумач, «Японский дракон побежден!»).
Вскоре после того, как отгремел День Победы № 2, руководство страны порадовало еще одним подарком по случаю завершения войны на Дальнем Востоке. 30 сентября Президиум ВС СССР утвердил медаль «За победу над Японией». Ею наградили 1 миллион 831 тысяч человек — участников боев с самураями. Интересный нюанс: этот знак отличия очень похож на учрежденную ранее медаль «За победу над Германией» — на лицевой стороне тоже изображен профиль Иосифа Виссарионовича. Только «германский» Сталин смотрит на запад, а «японский» — на восток.
…и даже танки в разрезе!
Гораздо более пышными оказались торжества по случаю нового осеннего праздника в следующем, 1946 году. К ним уже было время подготовиться основательно.
О происходившем тогда в столице можно узнать благодаря в том числе и репортажам корреспондентов «Московского комсомольца».
«Празднично украсилась столица ко Дню Победы над Японией. Красная площадь. На здании, находящемся напротив Мавзолея Ленина, — огромные стяги с портретами Владимира Ильича Ленина и товарища Сталина. Здесь же укреплены макеты ордена Победы и государственного герба СССР. На фронтоне Большого театра укреплены 16 флагов союзных республик… Сегодня на всех центральных площадях… будут выступать артисты театров, цирка и эстрады, участники коллективов художественной самодеятельности. Вечером на этих площадях состоится демонстрация кинокартин “Разгром Японии”, “Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии”, “Парад Победы 1945 года”…» («МК», 3 сентября 1946 г.).
«…Военная академия бронетанковых войск организовала ряд интересных выставок… в Центральном парке культуры и отдыха, в Сокольническом и Измайловском парках. На выставках представлены тяжелые, средние танки и самоходные установки, которые были на вооружении нашей армии в годы войны. Отдельные танки демонстрируются в разрезе…».
«С утра жители столицы устремились на Красную площадь и в парки. Десятки тысяч ликующих москвичей вышли на празднично украшенные улицы города. Герои боев на Дальнем Востоке делятся воспоминаниями о схватках с японскими самураями. С 7 часов вечера начались народные гулянья на крупнейших площадях столицы. Людские массы запрудили Красную площадь, прилегающие к ней улицы, набережные Москвы-реки. В 21 ч. воздух сотрясается от гула артиллерийского залпа… В воздухе повисают гирлянды разноцветных ракет… Высоко в небо аэростаты воздушного заграждения подняли огромные портреты Ленина и Сталина. До поздней ночи ликовала Москва, празднуя великую Победу над империалистической Японией, славя нашего родного Сталина, партию большевиков, героический советский народ».
«Большое народное гулянье, посвященное Дню Победы над империалистической Японией, состоялось в ЦПКиО им. Горького… Во второй половине дня в парк пришли рабочие, служащие, студенты московских вузов. Для них выступали мастера искусств, работали всевозможные аттракционы, кино, лекторий, спортивные площадки. Около 3 тысяч посетителей собралось на открытой площадке у центральной эстрады. После доклада полковника Богачева выступили участники боев против японских империалистов… Много зрителей привлекли показательные выступления мастеров спорта и осенняя спартакиада по волейболу и гимнастике на приз праздника Победы. В Зеленом лектории были проведены две лекции: “Японский разбойничий империализм” и “Внутриполитическое положение современной Японии”… Хорошо умеют веселиться бодрые, верящие в свое дело советские люди!» («МК», 5 сентября 1946 г.).
Не осталась в стороне от торжеств и бывшая столица японского Южного Сахалина, город Тоёхара (впоследствии Южно-Сахалинск).
«Улицы областного центра начали принимать праздничный вид. Дома разукрашены флагами, портретами руководителей партии и правительства, лозунгами, транспарантами. Вечером на всех предприятиях состоялись торжественные заседания, посвященные всенародному празднику. С утра в городском парке культуры и отдыха началось массовое гуляние, продолжающееся до поздней ночи… На стадионе состоялись состязания футбольных и волейбольных команд. Юные спортсмены участвовали в легкоатлетических соревнованиях. В театре Дома офицеров джаз-оркестр дал обширный концерт. В кино демонстрировались фильмы “Парад Победы” и “Разгром Японии”…» (сахалинская газета «Красное Знамя», 6 сентября 1946 г.).
О чем забыли в Кремле.
Год спустя о таких торжествах можно было только вспоминать. Потому что в 1947-м «хорошо повеселиться» 3 сентября советским людям не дали. Еще весной они получили от руководства страны антиподарок. 7 мая (как раз накануне Дня Победы № 1) в Кремле подписан новый документ: «Во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении дня победы над Японией… Президиум Верховного Совета СССР постановляет: считать день 3 сентября — праздник победы над Японией — рабочим днем».
Но даже рабочий день можно ведь сделать по случаю памятной даты праздничным. Однако ничего такого не происходило ни в 1947-м, ни в 1948-м… «Наверху» будто забыли про свою же инициативу с «японским» Днем Победы. Видимо, там решили, что два схожих праздника — 9 Мая и 3 сентября — это перебор. Кроме того, уже стало понятно: для большинства населения СССР разгром фашистской Германии куда важнее виктории над Страной восходящего солнца, подытожившей Вторую мировую. В результате сентябрьская «красная дата», которую лишь один раз отметили по полной программе, ушла, забылась. На протяжении многих лет — и советских и постсоветских — нам если и напоминали, то лишь о 2 сентября, когда была подписана капитуляция Японии. Про праздник 3 сентября — молчок. Хотя формально это нарушение закона: ведь указ Президиума Верховного Совета от 2 сентября 1945-го никогда не был официально отменен.
Перемены наступили лишь полтора десятка лет назад. Сперва в 2010 году в календарь памятных дат внесли 2 сентября — как День окончания Второй мировой войны. А не так давно праздник перекочевал на соседнее число. В соответствии с принятыми в 2020-м поправками его передвинули на ту дату, которую обозначили еще в победном 1945-м, — на 3 сентября.
Наконец, летом 2023 года были приняты поправки к Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России» и этот праздник теперь называется Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Цепляет внимание нестыковка. Почему же тогда, 80 лет назад, к назначению дат для двух праздников Победы подошли по-разному? Майский отмечается день в день с подписанием Акта о капитуляции Германии, а сентябрьский оказался отложен на сутки после церемонии на борту линкора «Миссури».
— Может, существовали какие-то скрытые причины? — адресую свой вопрос научному директору Российского военно-исторического общества Михаилу Мягкову.
— Оба праздника Победы учреждались указами Президиума Верховного Совета СССР. В первом случае он вышел 8 мая, когда уже собирались в Берлине на подписание акта о капитуляции немецкие представители, наши, американцы, англичане, французы. И ясно было, что такой документ они подпишут. Потому назначили этим указом на следующий день, 9 мая, празднование Дня Победы.
Что касается сентябрьского «победного» указа, то здесь не все так просто. В частности, если говорить о полном прекращении сопротивления японских войск. При изучении исторических документов выясняется: хотя сам акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, но кое-где на тех же Южных Курилах, в том числе на островах Хабомаи, при занятии их войсками Красной Армии еще случались стычки с японскими частями даже 3 сентября.
Возможно, такая ситуация, о которой знали в Кремле, тоже сыграла свою роль. Хотя безусловным фактом является то, что даты обоих праздников определил Сталин. Только Иосиф Виссарионович мог бы дать точный ответ, почему принято решение об учреждении Дней Победы именно 9 мая и 3 сентября. Кстати, эта последняя дата была затем «отлита в металле»: на оборотной стороне медали «За победу над Японией» изображена надпись «3 сентября 1945».
После внесения в 2020-м поправок в Закон о днях воинской славы высказывались некоторыми мнения, что это неправильно и что окончание той войны следует отмечать 2-го числа. На мой взгляд, историческая значимость данного события ни в коей мере не уменьшается от того, что мы празднуем его 3 сентября.